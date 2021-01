Ondernemers Beinum West & Oost slaan handen ineen

DOESBURG – De ondernemers van bedrijventerrein Beinum West & Oost in Doesburg gaan samenwerken met de brandweer, politie en de gemeente. Samen willen zij het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen verbeteren.

Deze samenwerking werd op woensdag 13 januari kracht bij gezet door de ondertekening van een intentieverklaring voor de oprichting van een Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar is trots op de samenwerking door deze ondernemers. “Natuurlijk dragen wij als gemeente ons steentje bij. Het is belangrijk dat we samen onze lokale economie blijven ondersteunen.”

Met de ondertekening van de intentieverklaring krijgt het bedrijventerrein het KVO Certificaat, waarmee en een goede basis ligt voor samenwerken om het ondernemersklimaat op de Bedrijventerreinen aan te pakken. De werkgroep KVO zal zich in gaan zetten voor zaken als het verbeteren van het openbaar gebied, het tegengaan van ondermijning en cybercriminaliteit. Ook geeft de werkgroep KVO adviezen over onder andere brandgevaar, opslag van gevaarlijke stoffen, verkeersveiligheid, camerabeveiliging. Door de samenwerking kunnen ook andere voordelen worden gezocht, zoals gezamenlijke inkoop of korting op bijvoorbeeld verzekeringspremies.

De werkgroep bestaat uit een afvaardiging van de ondernemers. Onder andere Hoornstra Bouw, MKB-Telecom, More Constructie BV, Office Design / Beinumhuis, Groothandel Blok en Xycleservice ondersteunen dit initiatief. Om een beeld te krijgen van de wensen van alle ondernemers op de bedrijventerreinen, krijgen alle ondernemers van deze terreinen een enquête toegestuurd. Hiermee kunnen zij aan geven welke onderwerpen er de komende 3 jaar op de agenda van de werkgroep komen te staan.