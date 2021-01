Nog twintig bankjes nodig voor renovatie Pinkenberg

ROZENDAAL – Met een flinke financiële bijdrage van de gemeente Rozendaal komt de renovatie van openluchttheater de Pinkenberg op de grens van Rozendaal en Velp weer een stap dichterbij. Beheerder RIQQ hoopt met crowdfunding het laatste geld bijeen te krijgen.

Al in 2018 besloot de gemeente Rheden dat het openluchttheater in de Rozendaalse bossen wel een opknapbeurt kon gebruiken en stelde hier budget voor beschikbaar. Inmiddels is een deel hiervan gebruikt om het toiletgebouw op te knappen en een nieuwe elektrische installatie aan te leggen, die beide afgelopen seizoen in gebruik zijn genomen.

Nu wacht nog de grootste klus: renovatie van de tribune en het podium. “De tribune is aan het vervallen”, zegt Koen van der Mark van stichting RIQQ, die het theater beheert. “De trapvorm verdwijnt en de bankjes komen langzaamaan op een gladde helling te staan. Je zit met je voeten in de blubber en je knieën onder je oksels. Hier kunnen we niet nog heel lang met goed fatsoen publiek ontvangen.”

De basis van de tribune blijft intact, maar de trap wordt met gemetselde muurtjes vormgegeven. Daarop komen bankjes van gerecycled kunststof in natuurtinten. Ook wordt een ruimte voor de technicus gerealiseerd. Om de tribune op te kunnen knappen, moet ook het podium een stukje naar achteren worden verschoven. Daarnaast is het voor de veiligheid nodig om enkele bomen te kappen, hier komt nieuw groen voor in de plaats.

Het opknappen van de tribune is ook direct het kostbaarste deel van de renovatie. Eind december stelde de gemeenteraad van Rozendaal 75.000 euro beschikbaar en ook het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft inmiddels een garantiesubsidie toegezegd. Dat betekent dat de eindstreep in zicht komt. Van der Mark hoopt de rest van het benodigde bedrag bijeen te krijgen middels een crowdfunding, waar RIQQ vorig jaar mee is gestart.

Bedrijven en particulieren kunnen voor 500 euro een bankje kopen en krijgen daarvoor dan tien jaar lang kaartjes cadeau voor de jaarlijkse vriendenvoorstelling van RIQQ. “We hebben inmiddels al zo’n 35 bankjes verkocht en ik denk dat als we er nog een stuk of 20 bij hebben, we aan de renovatie kunnen beginnen”, zegt een hoopvolle Koen van der Mark. “Tot nu toe wordt de actie heel breed opgepakt. Er zijn bankjes gekocht door mensen die jaarlijks op de Pinkenberg komen, maar ook mensen die ons theater gewoon leuk vinden. Een garage kocht een bankje, een voetbalclub, een uitvaartondernemering. En de Geërfden van Velp kochten 6 bankjes en zijn van plan de jaarlijkse zitplekken uit te delen aan mensen die wel een uitstapje kunnen gebruiken.”

RIQQ hoopt samen met de gemeente Rheden eind januari te kunnen besluiten of de renovatie doorgaat. De werkzaamheden zouden dan in september van start gaan, zodat bezoekers in 2022 in een nieuw theater kunnen plaatsnemen.