Nivon biedt in Hall Groen Traineeship aan voor jongeren

HALL – Natuurorganisatie Nivon start in maart met een trainee-programma voor jongeren die in de buitenlucht iets willen betekenen voor natuur en maatschappij. Zij kunnen tot en met juli één dag in de week aan de slag met leerzame taken bij het natuurvriendenhuis ABK-huis en het aangrenzende natuurkampeerterrein Het Hallse Hull in Hall.

Tijdens het traineeship maken vijftien trainees een analyse van de hele buitenruimte, van entree tot bos. Het doel is om de buitenbeleving zo aantrekkelijk mogelijk te maken op een duurzame manier. Denk aan een buitenbar, een mini-klimbos of een blotevoetenpad. Hierbij moet rekening worden worden gehouden met de wensen van een divers palet aan gasten en de ideeën moeten aansluiten bij het groene en sociale karakter van Nivon. Daarvoor krijgen de trainees trainingen op gebied van customer experience en physical branding en leren ze over de inzet van duurzame materialen. Op 21 juni wordt het eindresultaat gepresenteerd.

“Het programma daagt de trainees uit om in Hall de mooiste groene ontmoetingsplek van Nederland te ontwikkelen, een echt natuurparadijs! Dit doen ze samen met Nivon-vrijwilligers van alle leeftijden en experts. Het is niet alleen een traineeship op professioneel niveau, maar ook een kans om duurzaam reizen te stimuleren naar een groene en sociale vakantieplek in Nederland”, vertelt Céline Steenbergen, projectleider NivonJong. Het traineeship maakt bovendien onderdeel uit van de maatschappelijke diensttijd, dat vanuit de overheid wordt gestimuleerd.

“Na een jaar zoals 2020 merk je dat de drang groeit onder jonge mensen om een steentje bij te dragen. Jongeren willen écht iets betekenen en impact maken voor een betere wereld. Ook is er meer behoefte aan waardevolle inhoudelijke sociale contacten”, merkt Iris Vermaas, projectleider bij Nivon, op. “Dit Groen Traineeship biedt een programma vol met deze waarden.”

Ontmoetingsplek

Natuurvriendenhuis ABK-huis in Hall is een van de dertien natuurvriendenhuizen midden in de Nederlandse natuur en staat voor groen en sociaal overnachten. Alle huizen zijn zo duurzaam mogelijk ingericht en worden beheerd door vrijwilligers. De natuurhostels bieden gasten een eigen kamer en gedeelde algemene ruimtes. Een betaalbare plek voor ontspanning en naar buiten gaan.

De traineeship is bedoeld voor jongeren van 16 tot en met met 27 jaar. Zij kunnen zich tot 19 februari inschrijven via www.nivon.nl/nieuws/aan-de-slag-als-groen-trainee en www.groentraineeship.nl. Het programma is voor één dag per week tussen maart en juli bij natuurvriendenhuis ABK-huis en Het Hallse Hull in Hall.