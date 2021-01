Nieuwe versies Behandelpaspoort moet breder publiek bereiken

VELP – Een jaar na de lancering van het eerste behandelpaspoort zijn er al 60.258 paspoorten uitgereikt. Ouderenarts en initiatiefneemster Ester Bertholet brengt nu vijf nieuwe versies van het paspoort uit. Met als doel dat nog meer mensen hun behandelwensen op papier zetten.

Als snel na de lancering van het Behandelpaspoort in 2019 kreeg Ester veel vragen en verzoeken van zorgverleners voor aanvullende versies van het Behandelpaspoort. “Mensen wilden een Engelse of Franse versie. Ook kreeg ik veel vragen van Nederlanders die in het buitenland wonen en daar graag een behandelpaspoort wilden hebben. Het behandelpaspoort is gericht op het Nederlandse zorgsysteem, dus besloot ik mij eerst te richten op inwoners van Nederland.”

Bertholet spande zich in om vijf nieuwe versies te maken. Een Engelse, Turkse, Marokkaans-Arabische, Makkelijk lezen-versie en een versie voor slechtzienden. De Engelse versie van het paspoort is een letterlijke vertaling van de Nederlandse variant. De Makkelijk lezen-versie is bestemd voor mensen die lezen moeilijk vinden of bijvoorbeeld problemen hebben ontwikkeld, zoals beginnende dementie, waardoor teksten soms lastig kunnen zijn. “De teksten in het originele paspoort bleken voor sommige mensen wat moeilijk om te lezen, daar had ik nooit bij stilgestaan. Woordkeuze die vanzelfsprekend leek, bleek dat niet voor iedereen te zijn. In deze versie hebben we kortere zinnen gebruikt, grote letters, witregels en alle moeilijke woorden zijn vervangen. Ook zijn er zijn illustraties toegevoegd aan de tekst om het nog duidelijker te maken. Zo wordt het paspoort voor veel meer mensen begrijpelijk.”

De versie voor slechtzienden heeft een groter formaat (A5) met een groter lettertype. De opmaak is zo rustig mogelijk gehouden en het contrast is geoptimaliseerd. Er staan geen illustraties in deze versie. De inhoud van het Behandelpaspoort is exact dezelfde als die van het originele paspoort. Ook de Turkse versie van het Behandelpaspoort heeft een groter formaat dan het originele Behandelpaspoort. Hierdoor is het makkelijk om de tekst rustig te kunnen lezen. Er staan illustraties in om te tekst te verduidelijken. De inhoud van het paspoort gaat over de Nederlandse gezondheidszorg.

Het maken van een Marokkaanse versie van het paspoort was nog niet zo eenvoudig, vertelt Bertholet. “De meeste Marokkanen spreken Berber, maar deze taal is van oorsprong enkel een spreektaal en kent geen schrift. Voor Marokkanen is Arabisch vaak een tweede taal, dus konden we niet te ingewikkeld Arabisch gebruiken. Er is gebruik gemaakt van grote letters en veel plaatjes.”

Ook dit Behandelpaspoort is groter dan het originele Behandelpaspoort. Hierdoor is het makkelijk om de tekst rustig te kunnen lezen. Er staan illustraties in om te tekst te verduidelijken. De inhoud van het paspoort gaat over de Nederlandse gezondheidszorg. Het volledige paspoort wordt herhaald in het Nederlands, zodat de Nederlandse hulpverleners de antwoorden ook kunnen lezen en begrijpen. Daarmee telt deze versie twee keer zo veel pagina’s als de originele Nederlandse versie.

De verschillende versies van het Behandelpaspoort zijn te bestellen op www.behandelpaspoort.nl