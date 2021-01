Nieuwe sociaal werker in Loenen

LOENEN – Vanaf 1 januari is Ilona Boom werkzaam als sociaal werker in de dorpen van de gemeente Apeldoorn. Zij zal Hélène Mook gaan vervangen, die in februari met pensioen gaat. Ilona zal iedere dinsdag van 13.30 tot 15.30 aanwezig zijn op het inloopspreekuur in de huisartsenpraktijk in Loenen. Bij het spreekuur kan men terecht met allerlei vragen over zorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding, schulden, recht op toeslagen en informatie over activiteiten. Voor het spreekuur hoeft men geen afspraak te maken. Ilona Boom is bereikbaar op tel. 06 30146504 of via i.boom@stimenz.nl.