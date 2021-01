Ontwikkeling nieuwe natuur goed te volgen in de Velperwaarden

VELP – Weet u het nog, het hoge water van de IJssel? Dat is precies twee jaar geleden nu. De IJssel bij Velp leek wel vier keer zo breed als normaal. En natuurgebied de Velperwaarden, je kon het niet meer zien. Er is sindsdien wel meer veranderd in de Velperwaarden. Want de overheid en Natuurmonumenten hebben hier nieuwe natuur ontwikkeld, onder meer om de klimaatverandering beter op te vangen. Een project in het kader van het Natuurklimaatpark IJsselpoort. Jeroen de Koe, gebiedsmanager bij Natuurmonumenten, vertelt bevlogen over het resultaat.

“In de winter zijn de uiterwaarden langs de IJssel vooral stil”, vertelt Jeroen de Koe, die voor Natuurmonumenten het project heeft begeleid. “Maar de vergezichten zijn groots. Vooral richting Rheden, richting de Veluwe, waar je veel bomen ziet en tegelijkertijd het rivierenlandschap. En er zijn altijd vogels. Dat was twee jaar geleden nog wel anders. Witte reigers, bijvoorbeeld, die zagen we praktisch nooit. Niet de blauwe reigers, die kent iedereen wel. Maar de witte! Zilverreigers heten ze eigenlijk.”

“En dan de ganzen”, gaat hij door. “Niet twee of drie, maar met honderdduizend tegelijk. Heb je geluk, dan hoor en zie je zo’n zwerm grote gakkende vogels overvliegen. Vaak zijn het ganzen uit het hoge noorden, die in Nederland langs de rivieren komen overwinteren. Prachtig, als je hier wandelt: dat geluid draagt ver op zo’n stille winterdag.”

Graafmachines

Wie hier pakweg vier jaar geleden ging wandelen, zag vooral strakke weilanden en een smalle beek. Nu is de beek breder en zie je ook hier en daar ruige stukjes landschap. De strakke weilanden zijn niet meer zo strak. Flink wat grond is afgegraven en er zijn verschillende hoogtes gemaakt. Het doel? De riviernatuur gevarieerder maken, maar ook de omgeving beter voorbereiden op de klimaatverandering. Want met warmere zomers worden koele plekken aan het water belangrijker. En met extreem hoogwater in de winter moet dat water wel ergens heen kunnen. In februari 2019 was het werk in de Velperwaarden af, en vertrokken de laatste graafmachines. “En we hadden geluk”, lacht Jeroen, “want de dag erna stond het blank!”

De Hank

De grootste metamorfose was er bij de Velperbeek, ‘de Hank’. Water van de Veluwe stroomt hier richting de IJssel. Deze beek is nu veel breder en de oevers zijn lager en minder steil, vooral bij de monding. Daardoor is het nat en drassig geworden en dus een goed gebied voor vogels op hoge poten, zoals grutto’s en kieviten. En zilverreigers natuurlijk. Deze typisch Nederlandse vogels waren hier lang verdwenen. Maar wie hier nu gaat fietsen (er loopt een pad langs de beek), heeft weer een grote kans om ze te spotten. “En ga je vaker kijken, dan zie je dat het gebied vaak nat is maar soms ook droog, en meebeweegt met de stand van de IJssel. Steeds weer anders dus!”, aldus Jeroen de Koe.

Bloemenlanden

Regelmatig gaan kijken, dat is iets wat je volgens Jeroen echt moet doen. “En niet alleen in de winter, of voor de vogels, maar zeker ook voor de verrassingen straks in het voorjaar”, glundert hij. “Want de strakke weilanden van eerst zijn nu hooilanden geworden, net als vroeger. Met de mooie naam: glanshaverhooilanden. Op deze graslanden groeien vooral hoge grassen, met kruiden en vooral veel bloemen. Bijvoorbeeld het fluitenkruid, maar ook soorten als de gulden sleutelbloem en de veldsalie, karakteristiek voor riviernatuur. En margrieten! Vanaf februari komen de sprietjes de grond uit, de eerste bloemen zijn vaak al te zien in maart. En met de bloemen komen weer allerlei vlinders en insecten. Het spektakel gaat door tot eind september, als de laatste rapunzelklokjes uitgebloeid zijn.”

Bezoeken

Voor wandelaars loopt er een struinpad van 4 kilometer dat begint bij De Beemd, onder de IJsselbrug (A12). En om te fietsen is het pad tussen Velp en Rheden vooral in het voorjaar prachtig. Een langere fietsroute is de fietsroute Veluwezoom-Velperwaarden.

www.natuurmonumenten.nl