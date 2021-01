Nieuw beleidskader voor hulp bij financiële zorgen

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden wil dat ook mensen met een laag inkomen of financiële zorgen mee kunnen doen in de samenleving. In het beleidskader minima- en schuldhulpverlening 2021-2024, dat het college onlangs heeft vastgesteld, staan maatregelen die hiervoor moeten zorgen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in februari hierover een besluit.

Het beleidskader moet ervoor zorgen dat inwoners met schulden zo vroeg mogelijk en zo goed mogelijk geholpen worden. Daarom moeten de minimaregelingen eenvoudig zijn en makkelijk te vinden. De aanpak is vooral gericht op beter vindbare informatie, beter toegankelijke regelingen en eerder hulp voor inwoners wanneer dat nodig is.

Binnen het kader is er speciale aandacht voor kinderen. Zij moeten, ongehinderd door geldzorgen, een goede basis kunnen leggen voor de rest van hun leven. Daarom is er in de gemeente Rheden een goed Kindpakket. Dat betekent bijvoorbeeld dat kinderen uit een gezin met een laag inkomen ook in aanmerking komen voor de GelrePas. Ook zijn er regelingen, zoals de Kledingpas en Schoolkostenregeling. Zo kan een kind meedoen, tijdens en buiten schooltijd.

Voor inwoners die moeite hebben om rond te komen of die dreigen in de schulden te komen, is het belangrijk dat zij op tijd contact opnemen met de gemeente. Daarom wordt informatie over gemeentelijke regelingen via internet gedeeld, maar bellen is natuurlijk ook mogelijk.

Ook corona kan de oorzaak zijn dat mensen die vroeger nooit een beroep op minimaregelingen hoefden te doen, dit nu ineens wel moeten doen. Dan is het juist nu goed naar de mogelijkheden te kijken om schulden te voorkomen. Ook voor hen is het belangrijk dat zij zich, het liefst zo snel mogelijk, bij de gemeente melden als ze in de schulden (dreigen) te komen.

Wethouder Gea Hofstede: “Het hebben van schulden is verschrikkelijk en heeft effect op heel veel dingen in je leven. Daarom is het belangrijk dat je op tijd aan de bel trekt als je dreigt in de schulden te komen. Het kan iedereen overkomen, dus zoek hulp, er is geen reden om je te schamen. Zo kunnen we eerder aan de slag om samen te kijken welke regelingen er zijn om sneller uit de schulden te komen of om ervoor te zorgen dat de schulden sneller opgelost worden.”