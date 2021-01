Nauwere samenwerking lokale omroepen Stedendriehoek

APELDOORN – RTV Veluwezoom, RTV Voorst, RTV 794 en Veluwe Centraal gaan vanaf begin 2021 hun samenwerking en integratie verder vormgeven. Vanaf 1 februari zullen zij als één station onder de naam VoorstVeluwezoom samen verder gaan.

Veluwezoom en Voorst zullen op radiogebied één centraal programma uitzenden met daarin gelegenheid voor bijvoorbeeld raadsverslagen en locatie uitzendingen. Ze hanteren één website en ontwikkelen een multimediaal platform. Met andere woorden; nieuws en informatie, programma info, luisteren via on demand (programma gemist) zijn daar vandaan te halen. Deze website is in vergevorderd stadium en is al te bekijken en te beluisteren voor de live programmering.

Qua radio zal er een nieuw format worden gebruikt met nieuwe jingles en nieuwe programma’s. Deze nieuwe programmering start op 1 februari. Voor het tv-gedeelte wordt gebruik gemaakt van de huidige samenwerking met RTV794. Het tv-kanaal wordt gedeeld met deze drie omroepen en is te zien in alle gemeentes. RTV Voorst, RTV Veluwzoom en Veluwe Centraal blijven zelfstandig bestaan en behouden hun eigen identiteit.

www.voorstveluwezoom.nl