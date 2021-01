Natuurspeelplek in Ellecoms bosje

ELLECOM – Er komt een natuurspeelplek in Bosje Mees in Ellecom. Het college van de gemeente Rheden geeft de initiatiefnemers toestemming om een kleinschalige speelplek in te richten nabij de Anne Frankschool.

Het plan is opgevat in het kader van de Ik buurt mee!-actie. Een groep ouders willen een groene speelplek realiseren waar een waterpomp moet komen, boomstammetjes om het water door te laten stromen en een picknickbank. Kinderen kunnen lekker spelen met zand en water, oudere kinderen op ontdekking in het bos. De initiatiefnemers worden gesteund door Ellecoms Belang, de Anne Frankschool, de werkgroep groen en Gastouderopvang Bereknus. Via de Ik buurt mee!-cheques wordt geld ingezameld om de plannen te realiseren.

De gemeente is inmiddels akkoord met de aanleg van de natuurspeelplaats. Er was even verwarring over een mogelijke erfdienstbaarheden, die zouden bepalen dat het beoogde perceel geen andere functie dan natuurontwikkeling zou mogen krijgen. Dit blijkt niet op te gaan voor het bosje, maar voor een grondstrook langs de Binnenweg, tegenover de voormalige buitenplaats Bernhalde. Dit strookje grond blijft altijd plantsoen, besloot de Rhedense gemeenteraad in 1930.

Dit gaat dus niet op voor het stukje van het bosje waar het in de plannen voor de natuurspeelplaats om gaat, zoals een bezwaar makende omwonende veronderstelde. Het college van Rheden ziet dus geen reden om geen toestemming te geven voor de aanleg van de speelplaats.