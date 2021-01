Nationale Voorleesdagen dit jaar online

BRUMMEN/EERBEEK – Van woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari vinden voor de 18e keer De Nationale Voorleesdagen plaats. Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Juist in deze bijzondere tijd van beperkte contacten zorgt voorlezen voor een fijn gevoel van samenzijn. Gedurende de campagneperiode vinden online activiteiten plaats bij Bibliotheek Brummen|Voorst, met vestigingen in Eerbeek en Brummen. Centraal staat het Prentenboek van het Jaar: Coco kan het!

Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, zo komen peuters en kleuters in aanraking met nieuwe woorden, leren hoe een zin opgebouwd is en wordt hun woordenschat én taalbegrip vergroot. De tijd die ouders van 0- tot 6-jarige kinderen in 2018 aan voorlezen uit boekjes besteden, ligt op gemiddeld 27 minuten per dag. Dit is evenveel als in 2017, maar 14 minuten minder dan in 2016. Daarom zijn, juist nu, De Nationale Voorleesdagen zo belangrijk. De campagne is een project van Stichting Lezen en wordt georganiseerd door Stichting CPNB. Meer informatie over voorlezen en boekentips zijn te vinden op www.bibliotheekbrummenvoorst.nl.