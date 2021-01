Muizenhuis siert etalage van Hart van Velp

VELP – In de etalage van Hart van Velp, in de Hoofdstraat in Velp, is sinds kort een bijzonder Muizenhuis te aanschouwen, gemaakt door Wilma van Aalten. Wilma’s zus is met veel plezier werkzaam bij de kleinschalige dagbesteding het Hart van Velp en Wilma draagt de winkel daarom een warm hart toe. Ze stak heel wat uurtjes in het maken van de gedetailleerde creaties en ging de hele familie af om stofjes te verzamelen. “Je kijkt je ogen uit”, vertelt schoonzus Corine, die het Muizenhuis onder de aandacht bracht. “Zeker in deze tijden maken mensen vaker een wandeling en dan is de etalage een mooie stop.”