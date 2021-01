Mooie opbrengst kerstbomenactie Team PA

RHEDEN – De kerstbomenactie van Team PA in Rheden was ook dit jaar weer een groot succes. Met de verkoop van kerstbomen is maar liefst 2040 euro opgehaald. De opbrengst is bestemd voor Alpe d’HuZes en daarmee het KWF Fonds en de strijd tegen kanker. Team PA bedankt iedereen die een kerstboom gekocht heeft, of op een andere manier een bijdrage heeft geleverd aan de actie, en doet een speciaal woordje van dank aan Jacobs Verhuizingen BV voor het mogelijk maken van het transport van de kerstbomen. Volgend jaar staat het team weer paraat met kerstbomen.