Minibiebs in Rheden geteisterd door diefstal

RHEDEN – In de gemeente Rheden zijn op veel locaties minibiebs te vinden. Bewoners zetten in hun voortuin een kastje met boeken die gratis geleend of geruild kunnen worden. In tijden dat kinderen thuiszitten en bibliotheken zijn gesloten een uitkomst, maar het steeds meer biebjes in Rheden krijgen de laatste tijd te maken met diefstal.

Bij Linda Nieuwenhoven was het in korte tijd drie keer raak. Het GroenLinks-raadslid heeft voor haar huis aan de Arnhemseweg in Rheden een minibieb gemaakt waar sinds februari vorig jaar veel gebruikt van wordt gemaakt. Mensen lenen een boek of zetten een andere weer terug. In december ging het voor de eerste keer mis toen het boekenkastje ineens helemaal leeg was. Hetzelfde gebeurde in januari nog eens twee keer, dit tot grote teleurstelling van Nieuwenhoven. “Na een keer denk je nog ‘jammer’, maar als het vervolgens nog twee keer gebeurt, is het niet leuk meer. Voor wie doe je het dan nog?” Na de eerste diefstal zette Nieuwenhoven stempels in het boek zodat duidelijk zichtbaar was dat de boeken afkomstig zijn uit een minibieb en dus niet voor de verkoop bestemd zijn. Zij hoopte de boekendief hiermee af te schrikken, maar het hielp helaas niet.

Nieuwenhoven nam contact op met de wijkagent, die de zaak aan het onderzoeken is. “Er schijnen mensen te zijn die iemand in het dorp met boeken heeft zien lopen.” De minibieb van Linda is niet de enige plek waar alle boeken zijn meegenomen. Ook de boeken van de bieb van Ko Lamers aan de Groenestraat zijn allemaal meegenomen. Ook de minibieb van Marianne Verholt aan de Oranjeweg werd meerdere keren leegehaald. “Helaas is de gehele inhoud van de minibibliotheek meerdere keren weggenomen en is het 24/7 lenen van boeken bij onze minibibliotheek niet meer vanzelfsprekend. Dit is natuurlijk erg te betreuren, gezien juist in deze periode van eenzaamheid mensen afleiding nodig hebben onder andere door het lezen van een boek”, aldus Verholt. Zij overweegt sloten op het kastje te plaatsen tussen zonsondergang en zonsopgang.

De minibieb van Nieuwenhoven blijft vooralsnog gesloten. “Er is ook al een keer overdag gestolen, dus een slot heeft geen zin. Bovendien vind ik het juist zo mooi dat mensen in de avond, als ze een rondje met de hond lopen, nog een even een boek kunnen halen. Ik wacht het onderzoek van de wijkagent eerst maar even af.”