MDVS huldigt jubilarissen

DOESBURG – Zondagmiddag 10 januari heeft MVDS uit Doesburg zijn jubilarissen gehuldigd. Normaal gesproken wordt er in januari een gezellige middag georganiseerd in het clubhuis De Harmonie. Een middag voor alle leden en hun familie van de muziekvereniging met een hapje en een drankje, een combinatie van nieuwjaarsreceptie en jubilarissenmiddag. Die middag worden dan alle leden die een jubileum bij de vereniging te vieren hebben in het zonnetje gezet. Helaas was zo’n feestje dit jaar geen optie, dus moest de huldiging coronaproof gebeuren.

Voorzitter voorzitter Felix Hermanns ging zondagmiddag 10 januari bij de jubilarissen langs om hen te feliciteren met het jubileum. Dit jaar waren er 7 gehuldigden: Ernesto Petelin (35 jaar lid), Mary Jansen (25 jaar lid), Willem Vaupell (25 jaar lid), Yvonne Jissink (15 jaar lid) Gonny Thuys (10 jaar lid), Nilan Kuiper en Tineke Peul (12,5 jaar lid). Allen werden thuis verrast en ontvingen een speldje voor op hun uniform en een mooie bos bloemen.