Loenenaren kunnen meepraten over zonneparken

LOENEN – Er heeft zich in Loenen een ontwikkelaar van zonneparken gemeld. Solar Century heeft plannen om aan de Molenallee een zonnepark te bouwen. Er zijn echter meer ontwikkelaars die belangstelling hebben.

De gemeente Apeldoorn heeft voor deze partijen een aantal spelregels, een afwegingskader, opgesteld. De gemeente wil dat er rekening wordt gehouden met een goede inpassing in het landschap en de acceptatie van bewoners. Daarnaast moeten lokale partijen kunnen meedoen of deelnemen in het project.

Het is nu tijd voor Loenen om als dorp te bepalen hoe met deze initiatieven om te gaan en spelregels af te spreken. Zoals: wanneer de plannen ondersteunen of meedoen? Wat zijn de voorwaarden en grenzen?

Alle bij duurzaamheid betrokken partijen in Loenen, verenigd in LoenenEnergie, nodigen alle inwoners van Loenen uit mee te denken en te praten. Hiervoor wordt in januari en februari een aantal online bijeenkomsten gehouden. Wie deze bij wil wonen, kan zich aanmelden via projectondersteuning@duurzaamloenen.nl.

In navolging van het Klimaatakkoord heeft de Gemeente Apeldoorn haar eigen plannen gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen. Voor 2030 wil de gemeente de uitstoot van CO2 met minimaal 55 procent verlagen door het stimuleren van wind- en zonne-energie. Dit heeft grote gevolgen voor Loenen. Hoewel de gemeente inzet op energiebesparing en zonnepanelen op daken, is dit niet voldoende. De plannen omvatten ook grote zonneparken, zo’n 250 hectare in 2030, in het buitengebied.