Lente in aantocht: eerste lammetje geboren

RHEDEN – De Rhedense Schaapskudde heeft vrijdag 22 januari de eerste lammetjes van het jaar verwelkomd. De eerstgeborene is een prachtig ooitje.

De geboorte van het eerste lammetje is altijd een bijzondere gebeurtenis, een vooraankondiging van de lente. Over een paar weken zullen er al flink wat lammetjes ronddartelen in de weide bij de schaapskudde.

Het is traditie dat de lammetjes kunnen worden geadopteerd. Dit kan nu helaas niet ter plekke en er dan niet met de diertjes worden geknuffeld. Maar adoptie blijft mogelijk, hetzij nu online via www.schaapskudde.nl. Op de site verschijnen regelmatig foto’s van pasgeboren lammetjes, die geadopteerd kunnen worden. Wie dat doet, ontvangt een geboortekaartje en een foto van het uitgekozen lam.

