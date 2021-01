Leeuwerik blijft bij HC ‘03

DREMPT – Het contract van hoofdtrainer John Leeuwerik van derdeklasser HC ‘03 in Drempt is met twee jaar verlengd. De spelersraad en de technische commissie zijn zeer tevreden over het werk van de trainer uit ‘s Heerenberg. Leeuwerik is zelf ook erg te spreken over de samenwerking en daarom besloten beide partijen het contract met twee seizoenen te verlengen. “We hebben van beide kanten heel veel vertrouwen uitgesproken. Daarbij vind ik dat HC ’03 een goed gestructureerde vereniging is met hele prettige vrijwilligers”, aldus de hoofdtrainer. De oud-speler van De Graafschap wil het maximale uit de selectie halen. “Daar zit nog wel rek in. Daarnaast wil ik de jeugd er graag bij betrekken waar dat mogelijk is, want er lopen nog wel een paar talentjes rond”, aldus Leeuwerik.