Leer de politiek kennen in cursus Politiek Actief

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen start dit voorjaar met de cursus Politiek Actief. Deze cursus biedt inwoners de gelegenheid om een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Hiermee wil het Brummense gemeentebestuur inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als raadslid. Of gewoon als maatschappelijk betrokken inwoner.

De cursus Politiek Actief is bedoeld voor inwoners van de gemeente Brummen die erover nadenken politiek actief te worden, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. Er zijn ook veel inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus geschikt.

Er wordt uitgelegd hoe de politiek in elkaar steekt, welke actieve rol inwoners kunnen spelen, wat de rol is van de Rijksoverheid en wat van de gemeente. Er komt aan bod wat de taken zijn van het college van burgemeester en wethouders en wat de bevoegdheden zijn van de gemeenteraad.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren, en krijgen ze een training over lobbyen bij een gemeente. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. De cursus wordt verzorgd door lokale bestuurders-zelf. Denk hierbij aan de burgemeester, de griffier en diverse raadsleden. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt via de website www.brummen.nl/politiekactief.

Deelname aan de cursus is gratis. Aanmelden kan via pollitiekactief@brummen.nl ovv naam, telefoonnummer en e-mailadres. De cursus vindt plaats binnen de op dat moment geldende coronaregels, naar verwachting zijn de bijeenkomsten (deels) online. Enkele weken voorafgaand aan de start van de cursus is er een informele lunch met burgemeester Van Hedel. Het is bedoeld als kennismaking én introductie op het cursusprogramma.

