Kröller-Müller ontvangt ruim helft minder bezoekers

HOENDERLOO – Het Kröller-Müller Museum op de Hoge Veluwe heeft in 2020 ruim 173.000 bezoekers ontvangen. Door de coronacrisis is dit aantal ruim de helft lager dan het gemiddelde van 385.000 van de afgelopen drie jaar. In 2019 trok het museum 405.428 bezoekers.

Door de coronacrisis moest het museum op 15 december zijn deuren sluiten voor de rest van het jaar, na eerdere sluitingsperiodes in de maanden maart tot en met mei en in november. Sinds de heropening op 1 juni is de maximale bezoekerscapaciteit door de coronamaatregelen beperkt tot ongeveer een derde van het normale niveau.

In de maanden juli en augustus was het museum voor het eerst ook op de maandagen geopend, waardoor de capaciteit iets kon worden uitgebreid. Dankzij het binnenlandse toerisme op de Veluwe werden in de zomermaanden redelijke bezoekcijfers genoteerd: rond 60 procent van de reguliere maandcijfers. Het aandeel internationaal bezoek daalde van bijna 50 procent naar ongeveer 10 procent. Groepsbezoek en schoolbezoek waren niet of slechts zeer beperkt mogelijk.

Kostbare bruikleententoonstellingen werden uitgesteld. In plaats daarvan werd met onder meer de tentoonstellingen Niet met zoveel woorden, Paint it black en Staging Silence een aantrekkelijk programma samengesteld uit de eigen collectie. Ook de na een restauratie van vijf jaar weer geopende Jardin d’émail van Jean Dubuffet in de beeldentuin trok veel belangstelling van pers en bezoekers. In het buitenland bereikte het museum met tentoonstellingen in Duitsland, Finland, Italië en Japan ruim 400.000 bezoekers. In voorgaande jaren lag dit aantal tussen de 1 en 1,5 miljoen.