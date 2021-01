Koffie en lunch in Ons Raadhuis

VELP – Ons Raadhuis in Velp is op maandag en donderdag tussen 10.30 en 14.30 uur geopend voor koffie, thee en lunch. Bezoekers dienen die lunch wel zelf mee te nemen, omdat deze niet door vrijwilligers mag worden gemaakt. Op dinsdag, woensdag en vrijdag hebben de medewerkers, vrijwilligers en docenten van Ons Raadhuis tijd om iedereen te bellen, maar wie dat wil mag ook zelf de telefoon oppakken voor een praatje of met een vraag. Er kan in elk geval elke doordeweekse dag gebeld worden naar het telefoonnummer van Ons Raadhuis, tel. 026-8449140. De medewerkers hopen op deze manier met iedereen in contact te blijven. Deze aanpak blijft in ieder geval zolang deze lockdown duurt.