Klompenpaden in coronatijd zeer in trek

LOENEN – Het is de beheerders van de Klompenpaden opgevallen dat de paden in de afgelopen tijd een populaire vrijetijdsbesteding zijn. Vooral natuurliefhebbers maken er een hobby van om klompenpaden te lopen. Ieder pad heeft immers wat anders te bieden.

Volgens kenners is het Loenense Klompenpad, dat het Enkenpad wordt genoemd, een maanden aanmerkelijk drukker zijn bezocht. In deze coronatijd blijken de paden een geliefde van de mooiste. Het biedt veel afwisseling van vlak land naar wat heuvelachtig gebied. Het pad van ruim 11 kilometer loopt door de bossen, langs weilanden, bebouwing en biedt zelfs een prachtig uitzicht richting Zutphen. Bij de Uitkijk nabij De Dalenk kan men op een bank genieten van het vergezicht.

Ook loopt het Loenense pad door de Natuurtuin De Hermanahof aan de Loenerschepersweg. Hier is altijd wat te zien. Medewerkers van het IVN, afdeling Eerbeek en Omstreken, beheren dit en geven op borden interessante voorlichting aan de bezoeker. Onderweg is tijdens de wandeling ook van alles te koop in kleine kraampjes, zoals het Jamhuisje van Femke nabij de Natuurtuin.

De paden lenen zich prima voor een coronaproof wandeling op afstand van elkaar. Vaak moet men gedwongen achter elkaar lopen. De tocht op vele plaatsen te beginnen en eindigen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Helaas mag men het pad niet lopen met een hond.

In Eerbeek is nog geen klompenpad, maar het IVN is ook druk doende hier een pad voor te bereiden. Een dergelijke tocht opzetten is niet eenvoudig, omdat alle eigenaren van de gronden, die men betreedt, opgespoord moeten worden en hun toestemming worden gevraagd. Weigert er een dan moet vaak een grote lus worden gemaakt om de geplande route te kunnen volgen. Op de site www.klompenpaden.nl is alle gewenste informatie vinden over in welke dorpen er wandelpaden zijn en hoe lang deze routes zijn.

Foto: Martien Kobussen