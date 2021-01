Kinderyogaboek van Nynke Bos

DIEREN – De Dierense auteur en kinderyogadocent Nynke Bos heeft onlangs haar tweede yogaprentenboek uitgebracht. In ‘Yo-ga mee de wereld rond!’ wordt de lezer in vier verhalen meegenomen op een reis rond de wereld. Tijdens het lezen staan duidelijk beschreven en getekende yoga- en ontspanningsoefeningen die samen met kind(eren) kunnen worden gedaan. Er staan ook mooie platen in van de zonnedans en de maandans om ieder verhaal mee te beginnen en te eindigen. De oefeningen kunnen met een ouder worden gedaan, maar zijn ook zeker geschikt voor broers en zussen samen, voor kinderen van ongeveer 2 tot 8 jaar. Het boek is zonder verzendkosten te bestellen via levendiguitgever.nl.