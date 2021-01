BRUMMEN – In de tweede week van januari staat in de gemeente Brummen traditiegetrouw de kerstbomeninzameling op de agenda. Ondanks de coronamaatregelen kon deze populaire activiteit, met wat kleine aanpassingen, toch gewoon doorgaan. Dit tot grote vreugde van vele kinderen die al dagen in touw waren om kerstbomen te verzamelen. De meisjes op de foto waren er maar druk mee. Al 30 kerstbomen werden door het drietal naar de inzamelingslocatie in Brummen gebracht.

Foto: Cynthia Vos