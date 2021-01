Kerstboominzameling in gemeente Brockhorst anders dan normaal

DREMPT – De kerstboominzameling in de gemeente Bronckhorst zag er dit jaar wat anders uit dan voorgaande jaren. Geen kinderen die met skelters of karretjes de kerstbomen door de straten sleepten om een leuk zakcentje te verdienen. De gemeente Bronckhorst besloot tot een sobere kerstboominzameling. Op verschillende plekken in de gemeente werden plekken ingericht waar bewoners zelf hun kerstboom konden brengen. Vergeleken bij vorige jaren een treurige aanblik …