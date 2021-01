Kerkbalans van start aan de Veluwezoom

REGIO – Halverwege de maand januari starten veel kerken en parochies in Nederland met de Actie Kerkbalans. Ook aan de Veluwezoom doen verschillende kerken mee: de Dorpskerk Rheden, Eltheto in De Steeg, de Nicolaaskerk in Ellecom, de Emmaüskerk en de Ontmoetingskerk in Dieren, de Petruskerk in Spankeren en de Boskapel in Laag-Soeren.

De leden van de kerken wordt via een persoonlijke brief aan huis of via een e-mail gevraagd een jaarlijkse gift te doen. De kerk kan zonder bijdragen van de Actie Kerkbalans niet in stand worden gehouden. Dankzij deze donaties kan de dominee of pastor een luisterend oor zijn voor mensen die het moeilijk hebben in deze coronatijd of om andere redenen een steuntje in de rug nodig hebben. Ook worden hiermee jeugd- en jongerenactiviteiten, ouderenactiviteiten en allerlei andere evenementen en activiteiten bekostigd die voor iedereen toegankelijk zijn. Overige zaken die gerealiseerd worden van de bijdragen van Actie Kerkbalans zijn een Open Kerk, zowel op zondag als doordeweeks, én het onderhoud aan de (monumentale) kerkgebouwen. Daarom is het motto van de Actie Kerkbalans ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.

Foto: Kerkleden met foto’s van de deelnemende kerken