Kennedymars Klarenbeek verplaatst naar augustus

KLARENBEEK – Commissie Kennedymars van SC Klarenbeek heeft in overleg met het bestuur besloten de Kennedymars, die gepland stond voor 19 en 20 maart, te verhuizen naar 13 en 14 augustus. Vorig jaar kwam net voor de start van de Kennedymars, half maart, de domper dat alle evenementen werden afgelast. Daar wil de organisatie nu niet op wachten.

De commissie heeft op de nationale wandelkalender gezocht naar een geschikt weekend en daar is 13 en 14 augustus uitgekomen. In dat weekend zijn er geen andere lange-afstand-evenementen. “Dat dit evenement nu precies in de zomer vakantieperiode valt, zal beslist invloed hebben, maar dat kan ook positief uitvallen. Veel mensen zullen ook komend seizoen hun vakantie in Nederland doorbrengen en wat is er dan mis met een mooie wandeluitdaging”, aldus de organisatie.

Het programma blijft vooralsnog hetzelfde.

www.scklarenbeek.nl/kennedymars