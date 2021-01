Katjes overleden bij woningbrand in Drempt

DREMPT – Maandagmiddag 25 januari om 13.35 uur werd de brandweer van Doesburg opgeroepen voor een woningbrand in Drempt. In de Kerkstraat was vermoedelijk in de keuken brand ontstaan, terwijl er niemand thuis was. Bij aankomst van de brandweer werd duidelijk dat er nog drie katten in het pand aanwezig waren. Hierop is, gelijk met de bluswerkzaamheden, ook een zoektocht naar de katten gestart. Twee katjes werden snel gevonden, reanimatie door de brandweermensen mocht helaas niet meer baten. Eén kat was naar boven gevlucht en dat bleek de redding, want die overleefde de brand en werd met de eigenaresse herenigd. De brand was redelijk snel onder controle, maar de schade is aanzienlijk.

Foto: Hanny ten Dolle