Inrichting wijk Beinum West

DOESBURG – Nu de laatste kavels zijn verkocht wordt in Beinum West gestart met de inrichting van de openbare ruimte van de straten De Strijp en De Kilder. Eerst worden zaken als riolering, parkeerplaatsen en wegen aangelegd. Als alles volgens planning verloopt, kan hier al voor de zomervakantie mee worden gestart. Daarna volgt de inrichting van het groen, dus het planten van bomen en het inrichten van plantvakken met groen. Omdat nieuwe bomen en planten nooit in het groeiseizoen worden geplant, gebeurt dit in het vierde kwartaal van het jaar.