Inloop bij FormulierenHulp

DIEREN/RHEDEN/VELP – De inloopspreekuren van FormulierenHulp blijven ook tijdens de lockdown geopend. Bezoekers kunnen hier terecht met vragen over geldzaken, voor uitleg van moeilijke brieven of hulp bij het invullen van formulieren. Een vrijwilliger helpt met financiële en administratieve zaken. Het spreekuur is op maandag van 9.30 tot 11.30 uur in Het Duynhuis in Dieren, op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur in De Poort in Velp en op donderdag van 9.30 tot 11.30 uur in het dorpshuis in Rheden.

FormulierenHulp, tel. 06-51889255