Inleveren kerstboom in Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – De kerstboominzameling voor de jeugd in de gemeente Bronckhorst gaat dit jaar niet door. Inwoners krijgen op woensdagen 6 en 13 januari wel de mogelijkheid hun kerstboom in te leveren. Dit kan in Achter-Drempt op het Willibrordusplein, in Voor-Drempt op de parkeerplaats aan de Kerkstraat, in Hoog-Keppel bij de sporthal aan de Monumentenweg en n Hummelo vlakbij de school aan de Keppelseweg. De bomen kunnen op deze dagen tussen 9.00 en 17.00 uur worden gebracht. De gemeente zorgt dat de bomen worden opgehaald en afgevoerd. Bronckhorst hoopt volgend jaar weer een ouderwetse inzameling te kunnen houden, waarbij kinderen op pad gaan om een extra zakcentje te verdienen.