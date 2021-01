Informatieavond nieuw traject Buddy to Buddy

BRONCKHORST – Op dinsdag 9 februari houdt Buddy to Buddy Bronckhorst een online informatieavond over een nieuw buddytraject, dat op 9 maart van start gaat. Buddy to Buddy helpt nieuwkomers in Nederland op weg door hen te koppelen aan een lokale inwoner.

Stichting Buddy to Buddy helpt nieuwkomers in Nederland uit een isolement te komen door hen te koppelen aan lokale inwoners. Tijdens de avond is er ruimte voor het stellen van vragen over het Buddyschap en komen belangrijke data en evenementen binnen het traject aan de orde. De avond is geheel vrijblijvend en bedoeld voor iedereen die nieuwsgierig is naar het initiatief.

Veel nieuwkomers leven in een isolement en maken weinig contact met Nederlanders. Buddy to Buddy gaat uit van gelijkwaardigheid en organiseert laagdrempelig contact van mens tot mens. Zo ontstaan waardevolle vriendschappen tussen mensen die elkaar anders niet hadden ontmoet. Voor zowel Nederlanders als nieuwkomers is contact een verrijking en geldt dat werelden worden vergroot. In maart 2020 deden in Bronckhorst al 60 buddy’s mee met de eerste matchingsronde.

Begin maart ontmoeten buddykoppels elkaar voor het eerst tijdens een feestelijke ontmoeting. Zij worden aan elkaar gekoppeld op basis van gemeenschappelijke interesses. Na de eerste ontmoeting spreken de koppels, gedurende vier maanden, één keer per week met elkaar af. In die vier maanden organiseert de stichting activiteiten en momenten om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen waar nodig. Na vier maanden wordt het project feestelijk afgesloten.

Bij zowel de informatiebijeenkomst als de matchingsronde wordt uiteraard rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 9 februari om 19.30 uur kan via bronckhorst@buddytobuddy.nl. Direct aanmelden als buddy kan via www.buddytobuddy.nl/bronckhorst.