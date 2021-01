Inflatable Run aan de Doesburgse Turfhaven

DOESBURG – Na de Doesburg City Run, de Giesbeek Triathlon en de Watergoed Triathlon komt de Giesbeekse leefstijlcoach en persoonlijk trainer Tony Ashek op 16 mei 2021 met een nieuw evenement: de Inflatable Run. Op een circuit van ruim 500 meter aan de Doesburgse Turfhaven kunnen ouders met kinderen, individuen en teams meedoen aan een uitdagende run over, door en langs opblaasbare hindernissen.

De verschillende groepen deelnemers starten op verschillende tijden. De laatste run is gereserveerd voor mensen met een beperking. Een deel van de opbrengst komt beschikbaar als ondersteuning voor goede doelen.

Het organiseren van de Inflatable Run is vanwege de coronabeperkingen een lastige klus. Tony Ashek is er echter gerust op dat het hem gaat lukken: “We hebben nog een aantal maanden te gaan tot mei. Als de voortekenen niet bedriegen is er straks veel belangstelling.” Om de organisatie van het evenement rond te krijgen heeft Ashek nog wel een paar hordes te nemen: “Om de run in goede banen te leiden, hebben we straks voldoende vrijwilligers nodig en de kosten voor een dergelijk evenement liegen er ook niet om. Daarom ben ik ook op zoek naar enkele sponsoren. Wie interesse heeft kan mij bellen.”Kijk voor meer informatie over deelname, organisatie en de voortgang van de Inflatable Run op hart2hart.nl of op Facebook.