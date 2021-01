Ik vind: WMO Hulpleverancier Kersten laat cliënten betalen

Het is de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg e.o. gebleken dat hulpmiddelenleverancier, de firma Kersten. de rekening bij cliënten neerlegt als zij schade bij ongelukjes oplopen. Dit tegen alle gemaakte afspraken in. Hier kan alleen sprake van zijn wanneer er sprake is van grove nalatigheid en dan nog dient dit goedgekeurd te worden door gemeente Doesburg.

Door deze werkwijze wordt de cliënt weer met extra kosten opgezadeld terwijl het de bedoeling was van o.a. het vaste WMO tarief dat de stapeling van zorgkosten zou stoppen. Nu worden cliënten toch weer opgezadeld met extra kosten en de nodige rompslomp om schades op te nemen met de verzekering. Ook is er onduidelijkheid over hoe de rekening gepresenteerd wordt, er is een versie dat het WA verzekeringsnummer doorgegeven moet worden en dat Kersten dan de offerte regelt met de verzekeringsmaatschappij en dan is er de versie dat de cliënt de rekening op de deurmat krijgt. Voor de SGRD zijn deze beide opties onacceptabel.

Overigens is deze verandering in de leenovereenkomst eenzijdig door Kersten bepaald en nooit gecommuniceerd naar de cliënten. Bij navraag houdt Kersten ook stug vol dat dit altijd hun manier van werken is geweest, maar deze verandering in de overeenkomst van vorige hulpmiddelen leveranciers had toch duidelijk gemaakt moeten worden. Het hiaat hierin is misschien dat in de overeenkomst met gemeente Doesburg wel degelijk staat dat de rekening alleen naar de cliënt kan bij grove nalatigheid en na toetsing van gemeente Doesburg.

Hiermee lijkt voor de SGRD overigens wel duidelijk te zijn, hoe het kan dat Kersten goedkoper kan werken dan de vorige WMO hulpmiddelen leverancier, RSR. De rekening wordt bij de cliënt gelegd. WMO Doesburg heeft toegezegd om met deze zaak aan de slag te gaan en tot op de bodem uit te zoeken. De SGRD blijft hier bovenop zitten en zal niet rusten voordat deze lastenverzwaring van tafel is. Bent u ook geconfronteerd met een dergelijke rekening? Of heeft u een reparatieverzoek geannuleerd vanwege dit feit? Meld u dit dan alstublieft bij de SGRD, tel. 06-38681047 of e-mail voorzitter@gehandicaptenraaddoesburg.org of via onze website gehandicaptenraaddoesburg.org zodat we alle signalen kunnen bundelen.

Jelle Berends,

Gehandicaptenraad Doesburg