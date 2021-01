Ik vind: Windenergie op De Beemd

Vorig jaar heeft gemeente Rheden een concept Energie en Landschap uitgebracht. In dat concept wordt het gebied de Beemd-Velperwaarden genoemd voor nader onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie, bijvoorbeeld in de vorm van meerdere windturbines van de nieuwste generatie met een tiphoogte van 240 meter. Dat is bijna 100 meter hoger dan de bestaande windturbines aan de overkant van de IJssel. De gemeente acht De Beemd-Velperwaarden deels minder geschikt vanwege bijvoorbeeld de natuurwaarde van de uiterwaard, maar wil niettemin onderzoek doen.

Persoonlijk is mijn grond voor verweer het behoud van juist de natuurwaarden van de Velperwaarden. Deze uiterwaard maakt deel uit van het Natura2000 netwerk, zeg maar de meest beschermde en waardevolle natuur van ons land. De uiterwaard heeft een specifieke waarde als ganzenrustgebied. Eenieder die de uiterwaard bezoekt, zal het niet zijn ontgaan dat in het herfst- en winterhalfjaar duizenden ganzen verblijven in de Velperwaarden voor rust en voedsel. Daarnaast bezoeken ook grote groepen kievit en Kkokmeeuw ’s winters de uiterwaard om dezelfde reden. Verder loopt door de Velperwaarden een belangrijke vliegroute voor honderden zo niet duizenden meeuwen, die heen en weer pendelen tussen hun slaapplaats in de Havikerwaard en Rhederlaag en hun dagverblijf in Arnhem en omstreken. Ook de plasjes aan de dijk tegenover de Beemd hebben een grote aantrekkingskracht op ganzen en andere watervogels, met name als ze vol staan. Vooral in de herfst, winter en voorjaar zijn er dus ontelbare vliegbewegingen van vogels in de Velperwaarden. Bovendien heeft Natuurmonumenten twee jaar geleden een deel van de Velperwaarden veranderd van boerenland in natuurgebied met een grote aantrekkingskracht op vogels. Er zijn verdere plannen voor natuur. Dit alles maakt dat deze uiterwaard van groot belang is voor diverse soorten vogels, die dikwijls in zeer grote aantallen de uiterwaard bezoeken. Veel vliegbewegingen vinden plaats binnen de draaicirkel van de wieken van windturbines.

Daarom wil ik nu in dit stadium bepleiten dat de gemeente de Beemd-Velperwaarden uitsluit voor nader onderzoek voor windenergie. Ik wil ook alle inwoners van Velp oproepen om dat te doen en met name hiervoor wethouder Dorus Klomberg (D66) en de gemeenteraad te benaderen.

Ruud Reddingius,

Velp