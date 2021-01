Ik vind: Wat wonen wij toch mooi op de Broekdijk in Spankeren

’s Ochtends als ik door het keukenraam kijk, zie ik een koppeltje reeën voorbij lopen. ’s Middags zit er een koppeltje groene spechten bij ons in de wilgenboom.

De vele ganzensoorten, spreeuwen, meeuwen die nu in grote groepen voorbij vliegen en ook hun rust pakken in dit nu waterrijke gebied en ’s nachts horen we niets anders dan hun gekakel en ook de vele uilen in dit gebied. Dat is genieten.

We kunnen ook niet wachten tot het weer voorjaar is. Onze Drentse Heideschapen hebben dan weer hun lammeren en dartelen dan weer heerlijk door de wei. Zodra we de eerste kieviten horen, dan is het echt voorjaar. De hazen en de vele vogelsoorten die in het Soerense Broek zitten. De vele bloemsoorten die weer terugkomen zijn.

En wij genieten daar niet alleen van. Vele mensen wandelen over en fietsen over de Broekdijk en door omringend mooie gebied. Een gebied dat een paar jaar geleden terug is gegeven aan de natuur.

Wilt u ook van dit gebied blijven genieten zoals het nu is? Zeg dan NEE tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Rheden om hier immense grote windmolens in de straat te gaan neerzetten. Deze zullen 24/7 geluid gaan maken. Uit vele onderzoeken blijkt dat dit gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Hier zullen vele omwonenden, de dieren en de natuur op minimaal 2 km veel overlast van gaan krijgen. Daarnaast zal er slagschaduw zijn overdag en ’s nachts zullen de rode knipperende lichten dit donkere gebied gaan verlichten en zullen vele woningen last gaan krijgen van een flinke woningwaardedaling.

Teken de petitie op www.petities.com/nee_tegen_windmolens_broekdijk_spankeren en laat uw mening horen!

Anita Werkman

Spankeren