Ik vind: Velperwaarden

Met belangstelling en zeker ook met instemming heb ik het artikel over de Velperwaarden in de Regiobode gelezen. Jeroen de Koe van Natuurmonumenten schetst een mooi en waarheidsgetrouw beeld van dit mooie kleine natuurgebied. Zilverreigers zijn vrij zeldzaam, ganzen minder, maar het blijft een fantastisch gezicht om grote groepen te zien overvliegen of bij het water achter de dijk te zien foerageren.

Natuurlijk zijn er als je goed observeert veel meer (kleine) dieren te spotten. Ook haalt Jeroen de Koe de stilte aan op een mooie winterdag.

Tot zover het goede nieuws. Helaas hebben we in onze gemeente een wethouder, de heer Klomberg van D66, en een college dat weinig opheeft met al dit moois. In het kader van de RES heeft men bedacht dat het plaatsen van meerdere windmolens in of nabij de Velperwaarden een goed idee zou zijn. Wat de zilverreiger, de ooievaar, de gans of de bewoners van Velp-Zuid daarvan vinden heeft voor hun geen prioriteit. Er moet geleverd worden!

Dat dit rampzalig is voor vogels die zullen verdwijnen of erger nog zich te pletter zullen vliegen, voor vliegende insecten en ja ook voor bewoners die met bromgeluiden en slagschaduw te maken krijgen en worden aangetast in hun welzijn, helaas pindakaas! Ik mag toch hopen dat gebiedsmanager Jeroen de Koe en Natuurmonumenten meneer Klomberg af gaan stoppen in zijn ongeremde klimaatambities. Anders is al het werk aan de Velperwaarden voor niets geweest en zullen mens en dier de dupe worden van een wethouder en een college die willen scoren.

F.Starink

Velp