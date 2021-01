Ik vind: Slaap kindje slaap, nu nog wel!

Als het aan de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Rheden ligt, dan slapen de bewoners van Dieren N.O, Laag-Soeren, het Zaaibroek en Spankeren op termijn niet meer. Veroorzaakt door de windmolens met een hoogte tot 240 meter die dicht bij de dorpskernen, in hun achtertuin geplaatst zijn.

Deze bewoners slapen nu nog maar dat bedoel ik figuurlijk. Dit omdat ze zich niet bewust zijn van de plannen van de gemeente. U bent bijna te laat dus.

Ik zal u vertellen wat men van plan is. In april wil wethouder Klomberg (D66) akkoord krijgen en geven om het gebied rond de Broekdijk in Spankeren op te offeren om Rheden energieneutraal te krijgen. Dus al in april 2021. U krijgt dan mogelijk één. maar waarschijnlijk meerdere windmolens in de achtertuin.

Waarschijnlijk denkt u in Spankeren, Dieren N.O: die staan toch best ver weg, daar heb ik geen last van. Daar maakt u een grote vergissing! U zit binnen 1500 meter. In Laag Soeren denkt u: daar hebben wij geen last van. Daar maak u een grote vergissing! Want de plannen in Brummen (RES Cleantech Regio) voorzien in 6 tot 8 molens in het Zaaibroek. Die wil men groeperen met die in Spankeren. Zoekt u eens op www.googlemaps.com het Zaaibroek op en kijk dan voor Laag-Soeren naar de afstand. Nimmer Dor gaat Nimmer Slapen heten. Bent u nu wakker?

Als u de recente berichtgeving in de media gevolgd heeft, dan weet u vast al iets over de gevolgen van het laagfrequent geluid, de slagschaduw, waardevermindering van uw woning, het effect van knipperende lampen op uw gezondheid. Ook u gaat gek en dus ziek worden van het geluid, omdat u ruim binnen 10 keer de masthoogte van geschat 150 meter is 1500 meter woont. Daar zijn ze in Europa al lang achter, alleen in Nederland wordt dat genegeerd. Dan is 300 meter afstand tot bewoning ook goed. Hoe durven ze tegen beter weten in dit door te zetten?

Advies aan alle slapende bewoners: wakker worden en uw stem laten horen. In ieder geval bij de gemeente (griffie@rheden.nl), want die gaat tussen nu en 3 maanden een beslissing nemen die uw leven op de kop gaat zetten. Maak ook uw buurman wakker en sluit u aan bij de initiatieven van verzet tegen de plannen. Nu kan het nog!

T.G.N de Molen

(Naam en adres bij redactie bekend)