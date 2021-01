Ik vind: Onzalig plan

Op 7 januari kreeg ik door middel van een e-mail van inwoners, betrokken bij het wel en wee van de Wallen van Doesburg een artikel toegestuurd betreffende het plaatsen van een silhouet op Fort Bretagne van de Hoge Linie. In dit artikel in werd medegedeeld dat hopelijk eind 2021 een silhouet van het voormalige Poortwachtershuisje geplaatst zou worden. Het huisje is in mijn ogen een huis, het is namelijk 12 meter breed en ongeveer 6,75 meter hoog. Het is in mijn ogen een log geval, dat een aantasting betekent van het huidige Fort Bretagne. Het moge dan ook duidelijk zijn dat, zowel de initiatiefnemer gemeente Doesburg alsmede de Stichting Vestingstad Doesburg, geen enkel inlevingsvermogen heeft welke landschappelijke aantasting van het huidige landschap dit teweeg brengt.

Inmiddels heb ik mijn bezwaar kenbaar gemaakt aan Staatsbosbeheer: eigenaar en beheerder van de Linies. met het verzoek zo spoedig mogelijk hun standpunt kenbaar te maken.

De arrogantie van de gemeente Doesburg alsmede de Stichting Vestingstad Doesburg spreekt boekdelen. Het monsterlijke silhouet kost maar liefst 75.000 euro, waarvan de gemeente 50.000 euro zal bijdragen (neen de gemeente draagt niets bij, het zijn namelijk de belastingcenten die door de Doesburgers moeen worden opgehoest) en 25.000 euro door de Stichting Vestingstad Doesburg (via sponsoring).

Zelfs de PvdA is voor plaatsing, zou het niet verstandiger zijn dat deze partij zich richt op het algemeen belang en de euro’s beter kan besteden aan het Sociaal Domein van Doesburg?

Dat de Linies van Doesburg qua cultuurhistorie en natuurwetenschappelijk van belang zijn, dringt mijns inziens onvoldoende door bij de bestuurders van Doesburg. Het is nauwelijks te geloven hoe hier de unieke waarden met voeten worden getreden.

De laatste weken ben ik alle beschikbare cultuurhistorische en natuurwetenschappelijke gegevens van de Linies aan het verzamelen, hieruit blijkt thans al dat deze vesting, ontworpen door Menno van Coehoorn en de natuurwetenschappelijke waarde, uitermate belangrijk zijn. Zowel als Rijksmonument, maar ook de aanwezigheid van een enorme verscheidenheid aan flora en fauna. Als de initiatiefnemers zich in het bovenstaande zouden verdiepen, zou men hopelijk tot de conclusie komen dat het plaatsen van het silhouet desastreus is voor het zo belangrijke deel ven de vesting. Overboord gooien van dit waanzinnige plan zal door natuurminnenede Doesburgers worden toegejuicht.

Frits van Wijngeeren,

Bronkhorst