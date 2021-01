Ik vind: Incluzio: zorg of zegen voor de zorg?

Elke paar jaar worden door veel gemeenten de diensten in het sociaal domein opnieuw aanbesteed. Steeds vaker worden deze aanbestedingen gewonnen door zogenaamde zorggiganten, heel grote bedrijven die hun oorsprong niet in het welzijnswerk hebben, maar die dit werk wel als een interessante markt zien. Lokale zorginstellingen, geworteld in de regio, hebben het nakijken en mogen hoogstens als onderaannemer van de zorggigant verder (met de bijbehorende afroming van de tarieven).

Steeds vaker komt Incluzio, één van de zorggiganten, als winnaar van dergelijke aanbestedingen uit de bus, zo ook bij de recente aanbesteding in de gemeente Rheden.

Incluzio is overigens al langer uitvoerder van het welzijnswerk in Rheden, want het inmiddels niet meer bestaande Radar Uitvoering Oost, maakte al enkele jaren onderdeel uit van Incluzio. Nu gaat Incluzio ook aan de slag om de ‘Sociale Basis’ in Rheden, te versterken.

Wij maken ons als GroenLinks best wel zorgen over deze ontwikkeling: een bedrijf met een omzet van vele malen de gemeentebegroting krijgt nu grip op een groot deel van het gemeentebudget. Bij winst gaat het bedrijf ermee strijken, bij verlies … draait de gemeente er voor op. Dit is inmiddels al gebleken in bijvoorbeeld de gemeente Hollands Kroon in de kop van Noord-Holland.

Als gemeenteraad krijgen we steeds minder invloed op de organisatie en de kwaliteit van de zorg in onze gemeente. Laten we hopen dat het hier wel goed gaat, maar de signalen uit de samenleving doen anders vrezen.

We zullen er als GroenLinks bovenop blijven zitten, dus als u problemen ervaart: laat het ons weten!

Fractie GroenLinks

Anne Jansen