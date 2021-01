Ik vind: In Rheden geen recht

Al vele jaren hebben we problemen met de gemeente over eikenbomen die ver over onze tuingrens groeien. Er onder groeit niets, ze blokkeren de zon en zorgen voor veel rommel in de tuin.

Sinds 2016 groeien er takken steeds verder boven ons dak. Bladeren, takjes, pijpjes en eikels vallen op het dak en schuiven in de goot. In de eikeltijd, met knallende eikels op ons dak, lijkt het oorlog. Je kunt er dan niet slapen. Niet alleen ons woongenot wordt ernstig verstoord, maar het voelt als huisvredebreuk.

De gemeente wijst naar het eigen raamplan en werkvoorschrift en wil niet begrijpen dat ze het veroorzaken van extreme hinder moeten afwegen tegen het voordeel. Alle beslissingen worden goedgekeurd en mede door B&W ondertekend.

De nationale ombudsman kan niets voor ons doen, omdat de gemeente een eigen ombudscommissie heeft. Natuurlijk levert klachten gesprek en ombudscommissie ook niets op. Niemand neemt stelling naar eer, gevoel en geweten, maar dekt de regeltjes volgers. Wel geven ze als advies naar de rechter te stappen. Dat hebben we gedaan. De rijdende rechter heeft er wel zin in, want een gemeente heeft zorgplicht voor haar inwoners, moet belangen afwegen en verantwoorde beslissingen nemen. Na de toeslagaffaire, wordt nu langzaam duidelijk dat vele ambtelijke diensten dezelfde werkwijze volgen: Geen hart of begrip voor mensen, maar regeltjes handhaven en slachtoffers buiten spel zetten. En leidinggevenden dekken alles goedkeuren, zonder de beslissingen af e wegen tegen de gevolgen.

Duidelijk is nu ook, dat de gemeente Rheden haar beslissingen niet kan of wil verantwoorden, want ze weigeren om mee te werken met de rijdende rechter. Die kan alleen werken als beide partijen zijn uitspraak accepteren en zich er aan houden.

Dat de gemeente dat niet durft, zegt alles!

Leo Smeets

De Steeg