Ik vind: Hoe zo Incluzio

Volgens de laatste update op de site van de overheid zijn buurthuizen, inloophuizen en wijkcentra dicht voor vrije inloop. Wel mag op genoemde plekken ondersteuning worden geboden aan kwetsbare personen, zoals georganiseerde dagbesteding en jongerenwerk.

In Dieren zijn het Inloophuis en in Velp het Raadhuis dagdelen geopend. Geïnformeerd in De Steeg: waarom deze wel geopend en zit de rest op slot?

Antwoord: alleen in beide gevallen zijn professionele krachten aanwezig.

Een unieke kans voor Incluzio om zich op professionele wijze te presenteren aan de inwoners van onze gemeente. Want zoals Incluzio ook zelf zegt: wij bouwen aan een nieuwe samenleving. Wij bieden ondersteuning aan talloze vrijwilligersorganisaties en bieden snelle en kwalitatieve hulp en ondersteuning aan inwoners! Lees de Incluzio Nieuwsbrief ‘Van elk dorp een beter dorp’, met uiteraard ook de bekende superlatieven.

De Steeg stuurt de mail van ondergetekende met genoemde suggestie op 3 januari 2021 door naar Incluzio. Reactie bij het schrijven van dit epistel (21-01-2021): nul komma nul.

Was het niet prachtig geweest in het kader van iedereen telt mee en is van betekenis, dat Incluzio in overleg met De Steeg en de betrokken vrijwilligers professionele hulp had geboden bij die inloop- en buurthuizen die nu op slot zitten, om in ieder geval inwoners die wat minder geluk hebben in onze maatschappij gedurende dagdelen op te vangen?

Henk Molenaar

Velp