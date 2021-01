Ik vind: Grootschalige energie opwek in de Soerense Broek?

Onlangs mochten wij via kennisnemen van de resultaten van een analyse in opdracht van de gemeente Rheden, betreffende mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in de gemeente. De conclusie luidde dat het plaatsen van 1 of 2 grote windmolens alleen ‘zonder problemen’ mogelijk zou kunnen zijn in de Soerense Broek bij Spankeren. Hier zou men voorbij kunnen gaan aan de kwetsbaarheid van het Rhedense landschap door natuur, landgoederen en kleinschaligheid.

Ik volg dit proces al vanaf het begin, vanaf de presentatie in het Rhedens begin 2020. Wethouder Klomberg pleitte toen al met een verhaal in die richting, compleet met visuele presentatie hoe dat er dan zou gaan uitzien. De molens zouden maar nauwelijks in de verte boven de bomen zichtbaar zijn. Inmiddels zijn de benodigde windmolens gegroeid tot een tiphoogte van 248 meter. Lager is er niet/nauwelijks rendement in de luwte van de Veluwe. Ter vergelijking: dit is 1,5 keer het hoogste gebouw in Nederland, bijna 1,5 keer de Euromast, ruim 2,5 keer de hoogte van de Eusebiuskerk in Arnhem. Gedrochten in ons kleinschalig natuurlandschap.

Vlak voor de laatste digitale meeting op 9 december was op 1Vandaag een item over gezondheidsrisico’s. Daarin werd gesteld dat windmolens nagenoeg zonder nadelige gezondheidsschade kunnen worden gebouwd op 10 keer de tiphoogte (in meter) uit bebouwing. Is een straal van bijna 2,5 km. Een aspect dat zeker nader onderzocht en zwaar meegewogen dient te worden. Dit zou De Soerense Broek ook direct ongeschikt maken met Spankeren, Leuvenheim en Laag-Soeren in de directe omgeving.

Overigens is er op kaarten van de Regionale Energie Strategie Arnhem/ Nijmegen nooit sprake van windenergie in dit gebied. Op de laatste kaart is ook het zoekgebied zon (Z4) verdwenen en ingetekend als natuurgebied. Daar respecteert men onze mooie omgeving wel. Laten we blijven zoeken naar betere scenario’s die er ongetwijfeld zijn en/of komen. Overleg blijft hard nodig. Niet alleen digitaal en 10 minuten gesprekken. Dat volstaat echt niet. Jammer dat corona normaal overleg en informatie onmogelijk maakt. Dit mag echter geen excuus zijn voor onjuiste of onvolledige informatie en/of besluitvorming.

Mart van Tol,

Laag-Soeren