Ik vind: Grondwater

Voor zover ik begrijp is het waterschap water aan het wegpompen van de grond, omdat de boeren droge grond nodig hebben om in het voorjaar met hun machines over hun velden te rijden. Tegelijkertijd stelt het Waterschap Vallei en Veluwe 400.000 euro beschikbaar aan grondeigenaren om water te sparen.

In Tonden is een bos met veel coniferen. Deze zijn bijna allemaal afgestorven door gebrek aan water en daarna, omdat ze zo zwak waren, door kevers.

Deze bossen waren altijd nat, nu zijn ze steendroog. De eigenaar moet het hele bos kappen, opruimen en opnieuw planten. Het hout is niets waard en er zijn enorme kosten aan verbonden. Ook veel eiken gaan dood. De sloten hebben nu een beetje water, maar ze drogen snel op in de lente. In de opdrogende poelen zie je een hoop vissen langzaam sterven. Ik vraag me af wat dit doet met de rest van het waterleven in de sloten.

Ik heb het geluk dat ik een mooie tuin heb die open is voor publiek. Ik probeer niet met grondwater te sproeien, maar de afgelopen jaren zijn zo droog geweest dat ik mijn toevlucht heb genomen tot sproeien als het nodig was. Het is dat of ik zie al mijn werk door de afvoer lopen. Ik doe niet de moeite om het gras te sproeien. Eigenlijk spuit ik niet eens meer, ik leg een tuinslang in de borders om ervoor te zorgen dat het water niet zomaar verdampt.

Vorig jaar moest ik op een bepaald moment echt mijn grondwater gebruiken, maar er was geen grondwater meer. De pomp is niet diep genoeg. Maar tot mijn schrik zie ik boeren, wiens grondwater op een veel dieper niveau wordt gewonnen, hun land dag en nacht besproeien in de droge periodes. Het doet me pijn om te zien dat het overdag wordt gespoten bij temperaturen boven de 30 graden, wetende dat de helft ervan gewoon in de lucht verdampt. Daarnaast wonen we in een rustige omgeving, waardoor het geluid van het opgepompte water enorm storend is.

Ik dacht dat het idee van de Empese / Tondense heide was om een ​​vochtig gebied te hebben. Er zijn enorme kosten gemaakt om dit te maken, maar het hele gebied is de afgelopen twee jaar tijdens de zomer ook steendroog geweest. Misschien ben ik niet het scherpste mes in de la, misschien heb ik iets gemist, maar hoe is dit allemaal te rechtvaardigen? Kan iemand mij de betekenis van dit alles uitleggen?

Wendy Koster-Hammick,

Tonden