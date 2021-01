Ik vind: Bestemmingsplan Rotra en Ubbink

De reactie van de Stichting Fraterwaard in Regiobode week 2 over het bestemmingsplan Rotra en Ubbink is overduidelijk. De vraag is of de overheid van de gemeente hiernaar luistert. Willen wij als burgers een verdere uitbreiding van de Europoort aan de IJssel ? Willen wij het uitzicht op Doesburg nog verder laten verpesten? Burgemeester Loes van de Meijs is trots op de saamhorigheid in Doesburg las ik. Laat die saamhorigheid zege vieren in het protest tegen het verder oprukken van Rotra en Ubbink.

Wim Bladergroen,

Doeburg