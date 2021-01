Ik vind: Bestemmingsplan betekent aantasting omgeving

De bedrijven Rotra en Ubbink hebben een nieuw ontwerpbestemmingsplan ingediend voor het bedrijventerrein aan de Verhuellweg in Doesburg. Hoewel er dit keer geen immense doos gepland is, maar een wat kleinere hoge doos, blijft ook dit ontwerp voor Stichting Fraterwaard een onacceptabel voorstel.

De verdozing van de rand van Doesburg staat haaks op de kadernota van diezelfde stad, waarin het belang van het historisch stadsgezicht en de balans tussen natuur en cultuur worden benadrukt. Gebouwen van 18 en 22 meter hoog passen niet in het landschap en zijn in feite horizonvervuiling. De plannen zijn ook in strijd met het behoud van het cultuurlandschap waar Stichting Fraterwaard zich hard voor maakt.

Een nog belangrijker probleem van het ontwerp zijn de gevolgen voor de natuur, zoals die van de nabijgelegen Fraterwaard. Een groei van het bedrijventerrein betekent logischerwijs een groei van bedrijvigheid. Dit brengt een hogere uitstoot van stikstof, opslag van gevaarlijke stoffen en stijgend geluidsoverlast met zich mee. En uiteraard ook meer file. Dit is hoe je het ook wendt of keert nadelig voor de kwetsbare beschermde natuur van de Fraterwaard. Het voorstel houdt dus geen rekening met de gevoeligheid van het aangrenzende Natura2000-gebied.

De beoogde uitbreiding wordt duurzaam genoemd, maar ecologisch verantwoord is ze niet. Scheepvaart is niet aantoonbaar milieuvriendelijker dan wegverkeer. Toenemend verkeer is sowieso niet duurzaam. Juist nu is er steeds meer kritiek op de ongerbreidelde groei van distributiecentra en logistieke bedrijfsterreinen. Zelfs uit de logistieke branche. Juist in deze tijden van aanhoudende droogte is de IJssel slecht bevaarbaar en neemt daarmee af als rivier van betekenis. Daarom is dit ontwerpbestemmingsplan juist niet meer van deze tijd.

Terughoudendheid zou nu meer op z’n plaats zijn. Zeker voor conjunctuurgevoelige logistieke bedrijven.

Stichting Fraterwaard

Postbus 200

6980 AE Doesburg

stichtingfraterwaard@gmail.com