IJspret aan de Doesburgse dijk

Deze week een plaatje van een beeld dat we bijna niet meer kennen: ijspret. Schaatsen op natuurijs. In dit geval op de ondergelopen uiterwaarden bij Dieren. De exacte datum van deze opname is niet bekend, maar wordt geschat op 1910. En dat zou goed kunnen. In die periode van jaren vielen in ieder geval enkele strenge winters te noteren. Van die winters waarin het soms wel 15 tot 20 graden vroor. In 1909 werd bijvoorbeeld de allereerste Elfstedentocht gereden en 1912 volgde al de tweede. Schaatsliefhebbers kunnen daar tegenwoordig alleen nog maar van dromen.

Deze foto is gemaakt vanaf de Doesburgse dijk bij Dieren. De schaatsers glijden op de ondergelopen uiterwaarden. Een populaire plek voor de ijspret, want het water onder de ijsvloer was niet diep en het verdrinkingsgevaar gering. Nadeel was wel – en oudere Dierenaren weten dat vast nog – dat de ijsvloer schuine zijkanten kreeg als het water onder het ijs begon te zakken. Hoewel, nadeel, ook die glooiingen hadden hun charme.

De huizen in de achtergrond liggen aan de Lagestraat, met geheel links de gebouwen van de leerlooierij van Van der Kloot Meijburg. In het midden is de omheining te zien van het Dierense openluchtzwembad, dat in 1905 op die plek was geopend. Helemaal rechts eindigt de bebouwing en begint het rivierbed van de IJssel. Ook die vroor wel eens helemaal dicht, maar dat ijs was door de aan elkaar gevroren schotsen ongeschikt om te schaatsen.

Te zien op deze foto is dat een aantal mensen elkaar vasthoudt. Zij doen aan het zogenaamde schoonrijden. Lange slagen – zwieren – en arm in arm. Het biedt houvast en evenwicht en de mogelijkheid lange en sierlijke slagen te maken. Het was vooral aan het begin van de twintigste eeuw een populaire tak van schaatsen. Nog populairder dan het snelschaatsen. Te zien is ook dat er een soort baan is geveegd, waarop de meeste schaatsers linksom hun rondjes rijden. Bij het zwembad stond een koek en zopie-kraam opgesteld. Ooit ontstaan voor het verstrekken van warm bockbier met rum, maar verworden tot een kraam met warme chocolademelk en koeken.