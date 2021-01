BRUMMEN – In verband met COVID-19 zal de leging van de Hongerpotjes zaterdag 6 februari niet doorgaan. De organisatie hoopt dat iedereen geld in de potjes blijft doen, zodat er in april een mooi bedrag kan worden overgemaakt op NL 63 ABNA0532 5110 93, t.n.v. Actie Hongerpot. Hulp is hard nodig.In Armenië en India kampt men, naast alle bestaande problemen, ook met het coronavirus.

www.hongerpot.nl