Het Rhedens houdt online open dag

DIEREN / ROZENDAAL – Zaterdag 30 januari van 9.30 tot 13.30 uur opent Het Rhedens virtueel de deuren voor de jaarlijkse open dag. Toekomstige leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden kunnen online kennis maken met de drie locaties.

Een fysieke open dag is dit jaar niet mogelijk. Om iedereen toch zo goed mogelijk te informeren en sfeer te laten proeven, heeft Het Rhedens een app ontwikkeld. In die app staan vlogs van leerlingen, films en uitgebreide informatie over de locaties. Ook is het mogelijk om tijdens de open dag live te chatten met medewerkers van Het Rhedens. Er kunnen dan vragen worden gesteld en iedereen kan nader kennismaken met de school.

Het Rhedens is te vinden in de ‘Open Dag App’, die te downloaden is via de AppStore of PlayStore. Zoek daarin Het Rhedens. De app onthoudt deze keuze en zal voortaal openen als de app van Het Rhedens.

Op de website van Het Rhedens kunnen geïnteresseerden bovendien een informatiepakket aanvragen, met daarin onder meer een leuke tas en een open dag boekje. Naast de open dag organiseert Het Rhedens in februari online voorlichtingsavonden voor ouders en op dinsdag 9 en woensdag 10 februari zijn er minilessen voor leerlingen van groep 8. De minilessen vinden onder voorbehoud, afhankelijk van de coronarichtlijnen, op school plaats. Nadere, actuele informatie hierover is te vinden op www.hetrhedens.nl.