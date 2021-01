Harold Sneller en vv Oeken zetten succesvolle samenwerking voort

BRUMMEN – Zaterdag 3e klasser vv Oeken en trainer Harold Sneller zetten ook in seizoen 2021-2022 hun samenwerking voort. Hoewel het tot op heden een bijzonder seizoen is en er weinig gevoetbald is, is zowel de club als de trainer tevreden over de samenwerking.

Bestuurslid Voetbalzaken Hans Neuteboom is blij met de behaalde resultaten en de gedrevenheid van Sneller. “Vanaf april, tijdens de eerste intelligente lockdown, toen helder werd dat de competitie niet uitgespeeld zou worden, heeft Harold Sneller het trainen met de groep opgepakt. Al voor de zomerstop werd er gewerkt aan fitheid en het technisch verfijnen van het spel. Na de zomerstop werkte Sneller met de spelersgroep aan het inpassen van jonge talenten die vanuit de jeugd zijn overgekomen. Hoewel de eerste competitiewedstrijd tegen topper ESA eindigde in een verlies, bleek het voetbal er weer in te zitten bij Oeken. De volgende wedstrijden werden gewonnen en thuis tegen JVC werd gelijk gespeeld. Met zeven punten uit vier wedstrijden kende Oeken 1 een succesvolle seizoensstart.”

Ook buiten het veld is Sneller betrokken bij de club, getuige zijn inzet voor de Boer Zoekt Vrouw-parodie in de zomerstop en de recent uitgebrachte vv Oeken kalender.

Vanuit de spelersgroep en het begeleidingsteam is er waardering voor de inzet, bevlogenheid en intensiteit die de trainer weet te brengen. Onder Sneller is Oeken weer meer gaan voetballen en is het vertrouwen gegroeid. De spelersgroep heeft dan ook aangegeven graag met de trainer een tweede seizoen in te gaan. Het bestuur kan zich daar volledig in vinden en ook Harold Sneller wil dolgraag door.

Sneller zegt daarover: “Ik ben erg blij met de langere samenwerking met deze zeer mooie voetbalvereniging. Er zit nog zoveel potentie en uitdaging in deze fantastisch gemotiveerde selectie en staf.” De trainer hoopt natuurlijk, net als de club en spelers, dat er in 2021 weer gevoetbald mag worden en dat de huidige competitie wordt hervat, al dan niet in aangepaste vorm.