Grote fundraisingactie Red de Veluwe

REGIO – Inwoners van Zuidoost-Veluwe hebben onlangs post ontvangen van Stichting Red de Veluwe. Die bewonersgroep is namelijk op zoek naar mensen die de strijd tegen de laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport willen steunen. Volgens de stichting is de opening van Lelystad Airport voor grote vliegtuigen nog steeds geen voldongen feit. Nog altijd kunnen bewoners voorkomen dat er laagvliegroutes boven de Veluwe komen.

Een groep van vrijwilligers van het Soerens Belang gaat de brieven van Red de Veluwe bezorgen. Het doel is geld ophalen dat gebruikt wordt om laagvliegroutes over de Veluwe te voorkomen. “En om onze buurtgenoten te informeren over de gevolgen van Lelystad Airport. Het is raar maar waar: een vliegveld ver in de polder zorgt hier voor ellende op Veluwe. Het belangrijkste is dat het nooit meer stil zal zijn tussen 6 en 23 uur. Stel je dat eens voor, dat wil toch niemand?”, aldus Jaap Kloosterziel van de Stichting.

Uitbreiding stoppen

Red de Veluwe wil de uitbreiding van de luchthaven stoppen. Toen acties en overleg met de autoriteiten en de luchthaven niet tot resultaat leidden, is ze een juridische procedure gestart. De stichting heeft samen met Natuurmonumenten, Geldersch Landschap en Kasteelen, andere belangenorganisaties en particulieren de minister van Landbouw gevraagd de werkzaamheden stil te leggen omdat het vliegveld geen natuurvergunning heeft. De minister heeft in haar uitspraak vastgesteld dat de luchthaven in strijd handelt met de Wet Natuurbescherming, maar treedt daar niet tegen op. Er zit niets anders op voor Red de Veluwe en haar medestanders dan beroep in te stellen. Voor die procedure is geld nodig en daarom vraagt de Stichting de inwoners om een donatie.

Overlast

Op de Zuidoost Veluwe verwacht Red de Veluwe een zware overlast, omdat de vliegtuigen ter hoogte van Eerbeek doorstijgen. Ook Nationaal Park Veluwezoom zal onder een deken van vliegtuiglawaai komen te liggen. Een fundraisingactie op de Noord-Veluwe in de regio Epe, Heerde en Oene is net met succes afgerond, net als in Hoog Soeren. Wageningen als ook andere regio’s zullen volgen. Kloosterziel: “We hebben al een groot deel van het benodigde bedrag voor de eerste procedure opgehaald. Het zou mooi zijn als Laag-Soeren, Dieren, Rheden, Ellecom, De Steeg, Eerbeek en Brummen ons helpen met de andere helft. Dan kunnen we echt een vuist maken. En dat is nodig ook.“